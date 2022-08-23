شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يُجهّز تقريرا عن مستوى الناشئين فى الأهلى ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لتقديم تقرير خاص عن مستوى اللاعبين الناشئين الذين شاركوا مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية ، بهدف تقييم هؤلاء الناشئين.

واستعان الأهلي خلال الفترة الأخيرة من مشاركاته المحلية ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر بأكثر من لاعب ناشئ في مقدمتهم ، محمد أشرف ، محمد أحمد شرقية ، احمد سيد عبد النبي ، أحمد سيد غريب ، محمد خليفة نصير ، ميدو نبيل وزياد طارق.

ويرغب سواريز في وضع مستوى الناشئين أمام إدارة النادي لمعرفة موقف هؤلاء اللاعبين الفترة المقبلة خاصة وأن هناك عروض لبعض هؤلاء الناشئين حيث طلبت عدة أندية محلية إستعارتهم من إدارة القلعة الحمراء.

وكان مجلس الأهلي قد قرر إستكمال الموسم الحالي بالناشئين والعائدين من الإصابة من أجل منح الفرصة للاعبين الأساسيين للحصول على راحة جيدة قبل بدء الموسم الجديد.