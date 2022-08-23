شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطل الدورى.. حكاية 14 بطولة توج بها الأبيض فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق الزمالك فى التتويج رسميا بلقب الدورى للمرة الرابعة عشر فى تاريخه والثانية على التوالى ،بعد أن ابتعد عن أقرب منافسيه ، حيث خسر بيراميدز امام فيوتشر أمس.

الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 31 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 26، وتوج رسميا بطلا لمسابقة الدوري العام

نرصد سنوات تتويج الزمالك بلقب الدورى

1959/1960 توج الزمالك بعد أن خاض ١٨ مباراة فاز فى ١٢وتعادل فى ٤ وخسر اثنان وحصل الترسانة على الوصافة والاهلى ثالثا وحصل حمدى عبد الفتاح على لقب الهداف

1964/1963

كانت الفرق تنقسم إلى مجموعة أ و ب ، الترسانة تصدر المجموعة الأولى والزمالك المجموعة الثانية ، واقيمت دورة تحديد البطل فاز الزمالك 4/2 فى المباراة الأولى و 3/1 فى المباراة الثانيةوحصل مصطفى رياض على لقب هداف الدوري

1964/1965

توج الزمالك بعد تصدر البطولة برصيد 35 نقطة يليه الإسماعيلى 28 نقطة ثم الترسانة 27 نقطة

وحصل حسن الشاذلى على لقب هداف البطولة

1977/1978

احتل الأبيض المركز الأول برصيد 41 نقطة بالتساوي مع الأهلى فى النقاط وتوج باللقب بفارق الأهداف، وحصل محمود الخطيب على لقب الهداف

1983/1984

حصل الزماكل على اللقب برصيد 36 نقطة وتأهل لكأس افريقيا للأندية أبطال الدورى، وحل الاهلى فى الوصافة برصيد 34 نقطة وتأهل لكأس افريقيا للأندية أبطال الكؤوس ، وحصل ايمن شوقى على لقب الهداف

1987/1988

حصل الزمالك والاهلى على نفس عدد النقاط ب 53 نقطة و توج الابيض باللقب لفارق الأهداف بين الفريقين، وحصل على لقب الهداف جمال عبد الحميد

1991/1992

تصدر الزمالك البطولة بعد أن جمع40 نقطة يليه الإسماعيلى 37 ثم غزل المحلة ٣٣ نقطة ، و تأهل الزمالك لكأس افريقيا للأندية أبطال الدورى ، وحصل احمد الكأس على لقب الهداف

1992/1993

حصد الزمالك 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلى الذى جمع 39 نقطة ، وحصل احمد الكأس على لقب الهداف

2000/2001

توج الزمالك بلقبه التاسع ، وحل فر المركز الثانى النادى الأهلى يليه المصرى البورسعيدى ،ووقتها كان هداف البطولة هو طارق السعيد

2002/2003

حقق الزمالك اللقب بفارق نقطة واحدة عن الاهلى حيث حصل الأبيض على 67 نقطة مقابل 66 للاحمر وشارك الفريقان فى دورى أبطال افريقيا، وكان الهداف هو احمد بلال

2003/2004

توج الزمالك بالدورى للموسم الثانى على التوالى برصيد 68 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الأهلى صاحب ال 59 نقطة ، وحصل على لقب الهداف عبد الحليم على

2014/2015

توج الابيض ببطولة الدورى برصيد 86 نقطة ، مقابل 78 للاهلى الذى جاء فى الوصافة، وحصل باسم مرسى على لقب الهداف باسم مرسى برصيد 20 هدفا

2020/2021

حقق الزمالك اللقب الموسم الماضى بعد أن وصل للنقطة 80 مقابل 76 للاهلى ، وحصل محمد شريف على لقب الهداف هذا الموسم.

2021/2022

حتى الآن استطاع الزمالك تحقيق 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه الذى جمع 68 نقطة ، ليتوج الابيض رسميا باللقب للمرة الرابعة عشر فى تاريخه