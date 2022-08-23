شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحذر دفاع الأهلى من خطورة ثنائى إنبى قبل موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى على تحذير أفراد خط دفاعه من خطورة الثنائى جون إيبوكا ومصطفى شلبى لاعبا فريق إنبى قبل مباراة الفريقين بالدوري.

وسجل ثنائى إنبى 20 هدفاً في الدوري حتى الان بواقع عشرة أهداف لكل منهما.

يختتم فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة إنبى والمقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن سواريز قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

قرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

ويغيب عن الأهلي لنهاية الدوري كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأليو ديانج للحصول على راحة بقرار من مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجاري، فيما يغيب بدر بانون بعد انتقاله مؤخراً رسميًا إلى نادي قطر القطري.

ويغيب للإصابة كل من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا.