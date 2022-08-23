شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر مكتشف النجوم وبطل التحديات الصعبة من مقعد الرجل الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، أن الطموح والإرادة قادرة على صنع المعجزات، فرغم أن الحظ عانده لاعبًا ليعتزل كرة القدم مبكرًا بسبب الإصابة، نجح المدير الفني المخضرم في تدوين اسمه بحروف من ذهب في سجل المدربين الوطنيين القادرين على صنع الإنجازات واكتشاف النجوم.

على مستوى جميع الفرق التي تولى إدارتها فنياً نجح علي ماهر في اجتياز أصعب الظروف وتحدي المواقف الصعبة ليقود الفرق التي أدارها إلى أفضل المراكز، وأخرها مع فريق فيوتشر.

قاد علي ماهر فريق فيوتشر مؤخراً للتأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 53 نقطة، كما حص معه لقب كأس رابطة الأندية المصرية التي أقيمت في نسختها الأولى بالموسم الجاري، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك في الموسم الأول لفيوتشر في الدوري الممتاز.

مع النادي المصري خلال الموسم الماضي، تولى علي ماهر تدريب الفريق البورسعيدي في ظروف حرجة، بعدما كان المصري قريباً من الهبوط بسبب تراجع النتائج، إلا أنه نجح في تصحيح مسار الفريق وقادهم إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومع الأسيوطي نجح علي ماهر في قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج مميزة خاصة أمام النادي الأهلي، ويعتبر علي ماهر بمثابة الأب الروحي لكثير من النجوم الذين تم اكتشافهم في الدوري العام، أبرزهم، محمود حسن تريزيجية، عمر كمال عبد الواحد، ومهند لاشين ومحمد عنتر، عمر بسام، وأعاد مؤخراً اكتشاف ناصر ماهر بعدما تجمد على دكة بدلاء الأهلي ليعود بصورة أقوى مع فيوتشر في الموسم الجاري، ومثله أحمد رفعت.

لم يكن علي ماهر محظوظاً في مسيرته الكروية مع النادي الأهلي بعدما تسببت الإصابة في اعتزاله مبكراً، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 3 ديسمبر عام 1973، سطع نجمه فى نادى الترسانة وأصبح أحد اللاعبين المهمين فى تشكيلة المنتخب الأوليمبى الحائز على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

وشارك على ماهر مع المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية 1996 قبل أن ينضم إلى النادى الأهلى وسرعان ما أصبح علي ماهر أفضل هداف في مصر، متصدراً هدافي بطولة الدورى العام قبل أن يأتي الحارس الأفريقي مامادو سيدي ويتسبب فى اصابته إصابة بالغة.

أعلن على ماهر اعتزاله مبكراً بسبب تلك الاصابة واتجه إلى مجال التدريب وتولى تدريب فرق الأشبال بالنادي الأهلي حتى تم اختياره مدرب بالفريق الأول.