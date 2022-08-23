شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. بتروجت يعلن عن التعاقد مع 16 لاعبا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مجلس إدارة نادي بتروجت برئاسة اللواء جمال فوزي، عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لموسم 2022-2023، والذي يسعى خلاله النادي إلى تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز.

وجاءت صفقات بتروجت للموسم الجديد على النحو التالي :

وينفول كوبيناه قادما من سيراميكا في صفقة انتقال حر.

محمد شريف قادما من زد في صفقة انتقال حر.

محمد عثمان قادما من نوروز العراقي في صفقة انتقال حر.

اسماعيل بامبا قادما من الداخلية في صفقة انتقال حر.

احمد مجدي قادما من المقاولون في صفقة انتقال حر.

ابراهيم سليمان قادما من دكرنس في صفقة انتقال حر.

محمد طارق أبو العز قادما من الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر.

محمود صقر قادما من النصر في صفقة انتقال حر.

محمود غالي قادما من وادي دجلة في صفقة انتقال حر.

محمد الكومي قادما من الداخلية في صفقة انتقال حر.

توفيق محمد قادما من عجمان الإماراتى في صفقة انتقال حر.

طارق أبو غنيمة قادما من شباب رفح الفلسطيني في صفقة انتقال حر.

محمد جمال الكارتة قادم من وادي دجلة في صفقة انتقال حر.

محمود دعبسة قادما من بايونيرز.

جابر سالم قادما من المصري بالسلوم.

خالد ابو زيادة قادما من الإنتاج الحربي.

ومن جانبه أشاد محمود أباظة المشرف العام قطاع الكرة ونائب رئيس النادي، بالصفقات الجديدة، التي جاءت برؤوية فنية مدروسة، وطلب من هيثم شعبان المدير الفني الفريق، مشيدا بدور الاستاذ معتز البطاوي المدير الرياضي للنادي، في إنهاء تلك الصفقات.

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة نادي بتروجت، على كامل الدعم المادي والمعنوي من مجلس إدارة النادي برئاسه اللواء جمال فوزى للفريق حتى تحقيق الهدف المنشود من الموسم الجديد.