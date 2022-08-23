شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يدعم شقيقه: الجاي بتاعك يا وحش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سعد سمير مدافع فريق فيوتشر، على دعم شقيقه محمد سمير مدافع طلائع الجيش، ونشر سعد صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال مشاركة شقيقه في إحدى المباريات وعلق "الجاي بتاعك يا وحش".



سعد سمير

ويخوض فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة ودية مع تليفونات بنى سويف باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة الأهلى التى تجمعهما باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق طارق العشرى، المدير الفني لطلائع الجيش، الباب أمام رحيل الثلاثى "مصطفى الزناري ومحمد بسام وعمرو السيسي"، لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث اتفق العشرى مع إدارة ناديه على استمرار القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد، مع تدعيم الطلائع بصفقات قوية لتقديم موسم متميز.

وكان الثلاثى الزنارى والسيسى وبسام فى دائرة اهتمامات الأهلى والزمالك بعد تألقهم مع طلائع الجيش هذا الموسم وقيادتهم للفريق للمركز الخامس بجدول المسابقة في الأسابيع الأخيرة، فى ظل صراع محتدم مع فيوتشر لإنهاء الموسم بالمربع الذهبى.