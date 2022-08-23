شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات منتخب شباب السلة فى كأس العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الدولى لكرة السلة عن جدول مباريات منتخبات الشباب فى بطولة كأس العالم تحت 18 سنة لمنافسات 3x3 والتى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 من الشهر الجارى.

ووفقا للجدول فإن المباريات ستكون كالتالى..

24 أغسطس

مصر وتوباجو

مصر والمانيا

26 أغسطس

مصر و صربيا

مصر و المجر

ويمثل منتخب مصر للشباب كل من: إبراهيم علاء زهران، ياسين ياسر عبد الوهاب، بلال محمد عبد المطلب، محمد أحمد عبد اللطيف، ومعهم المدير الفنى ياسر أبو الفتوح، وعلى مستوى الآنسات تشارك جنا إيهاب الألفي، آيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.