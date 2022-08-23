شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب فى الزمالك لقرار تسليم درع الدورى في مباراة الاتحاد الليلة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضة اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 عدد من الأخبار المهمة و أبرزها،ترقب قرار لجنة الأندية بشأن تسليم الدرع، سواريز يفاضل بين على لطفى وشوبير لحماية عرين الأهلى أمام إنبى.

يلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزماك مع الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وهي المباراة التي تشهد احتفالية بيضاء بعد إعلان التتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز الثاني على التوالي، خاصة بعدما خسر بيراميدز أقرب المنافسين من فيوتشر بهدف دون رد، وهو ما يمثل إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي وأبرزها إيقاف القي.

يدخل الزمالك بطل الدورى المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 31 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 26، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، بعدما فاز في 9 وتعادل في مثلها وخسر 13.

ينتظر الزمالك قرار اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن مراسم تسليم درع الدورى لموسم 2021 / 2022، والذى توج به الزمالك أمس عقب هزيمة بيراميدز أمام فيوتشر.

يفاضل البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى بين الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير حارسا مرمى الفريق الأحمر، لاختيار أحدهما لحماية عرين الأهلى فى مباراة إنبى المقبلة بالدورى.

وشارك على لطفى فى حماية عرين الأهلى منذ حصول محمد الشناوى الحارس الأساسى على راحة لنهاية الموسم، واستطاع على لطفى أن يحافظ على مرماه ببسالة ولم تسكن شباكه أهدافاً، فيما شارك مصطفى شوبير الحارس الصاعد فى مباراة الإسماعيلى بالجولة الأخيرة للدورى، وظهر بشكل متميز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة إنبى، والمقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

سواريز يعيد محمد محمود للتشكيل الأساسى للأهلى أمام إنبى

استقر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إشراك محمد محمود لاعب الفريق بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مواجهة إنبى المقبلة، بعدما شارك اللاعب بديلا فى مباراة الإسماعيلى وأحدث الفارق واستطاع تغيير الشكل الهجومى للأهلى فى الشوط الثانى من المباراة.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن سواريز قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

كشف وائل قنديل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة ورئيس بعثة منتخب الشباب فى بطولة أفريقيا بتونس، عن عودة البعثة إلى القاهرة فى الثانية والنصف صباح غد الأربعاء بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا.

توج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023 بعدما فاز على المغرب أيضًا 3/0 فى ربع النهائى.