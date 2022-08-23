شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يشيد بـ ”العسقلانى والساعى“ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، بإياد العسقلاني وعمر الساعي ثنائي فرق قطاع الناشئين ومنتخب مصر للشباب بعد مستواهما فى بطولة كأس العرب.

وقال : ” أشُيد بمستوى ثنائي فريق الشباب بعد مشاركتهما الأخيرة خاصة وأنهما ظهرا بمستويات قوية خلال منافسات البطولة “.

وأوضح : ” أتوقع لهما مستقبل كبير مع الإسماعيلي والمنتخبات الوطنية المختلفة شريطة الاستمرارية فى التألق خلال الفترة المقبلة “.

وحصل ” العسقلاني والساعي ” مع منتخب مصر للشباب على وصافة كأس العرب بعد الهزيمة من نظيره السعودي بركلات الترجيح بنتيجة ” 5 – 3 ” خلال البطولة التى أقيمت مؤخرًا بمدينة أبها السعودية.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد قرر تصعيد الثنائي إلى الفريق الأول مساء أمس – الإثنين – ضمن الاستعداد لمواجهة إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري العام.