الزمالك يواصل الاحتفال: دق جرس الدوري مُعلناً التتويج ببطولة الدوري "فيديو"

القاهرة - سامية سيد - واصل الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر تويتر، احتفاله بتتويج القلعة البيضاء ببطولة الدوري العام، ونشر حساب الزمالك فيديو وعلق: زمالك لا يعرف المستحيل! دق جرس الدوري مُعلناً رسمياً تتويج الزمالك ببطولة الدوري.

وحسم نادى الزمالك للقب بطولة الدورى العام موسم 2021 / 2022، للموسم الثانى على التوالى والمرة رقم 14 فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد هزيمة بيراميدز فى مباراة الجولة 32 بالأمس أمام فيوتشر بهدف نظيف وتوقف رصيده عند النقطة 68.

ومازال الصراع على وصافة الدورى العام مشتعلاً بين الأهلى وبيراميدز، بعد سقوط بيراميدز فى فخ الهزيمة بالأمس، فحال فوز الأهلى فى اللقاء القادم على إنبى بالجولة 32، سيرفع الأحمر رصيده إلى النقطة 67، لتفصله نقطة واحدة فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 68 نقطة، وهو ما سيجعل الصراع مشتعلاً على هذا المركز حتى الجولة الأخيرة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الرابع برصيد 53 نقطة، إلا أن الأمر غير كافٍ لأبناء علي ماهر فى تأمين المربع الذهبي، خاصة مع وجود منافسة قوية من الطلائع الذى يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، وهو ما يعني أن فيوتشر سيكون مطالباً بمواصلة الانتصارات لفض الصراع مع الطلائع حتى الجولة الأخيرة.

اشتعل صراع القاع فى آخر 3 جولات من عمر المسابقة المحلية، خاصة بين المقاولون العرب، والجونة، وإيسترن كومباني، بعدما تساوت الفرق الثلاث فى الرصيد بـ 29 نقطة، وباتت المواجهات المباشرة هى العنصر الحاسم في ترتيب الفرق، وكان فريق مصر المقاصة قد هبط رسمياً إلى القسم الثاني بعد توقف رصيده عند النقطة 15 فى المركز الأخير، ويسعى كل فريق إلى السيطرة على المركز الـ 15 لحسم البقاء مبتعداً عن الهبوط.