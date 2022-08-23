شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي الاسكواش يصل إلى القاهرة بعد حصد وصافة بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب ناشئي الاسكواش، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعدما حصد وصافة بطولة العالم للناشئين التي أقيمت بمدينة نانسي الفرنسية حتى 21 أغسطس الجاري.









وتضم البعثة والتي تترأسها أمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، كل من، محمد ناصر، محمد زكريا، سلمان خليل، كريم التركي، تحت قيادة أحمد المطعني مدرب المنتخب.

وخسر المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش لقب بطولة العالم التى أقيمت بمدينة نانسي الفرنسية، بعد الخسارة أمام منافسه الإنجليزي فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

وتقدمت إنجلترا أولا بالفوز في المباراة الأولى، حيث فاز فينلي ويثينجتون على كريم التركي بنتيجة 2-3، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8 ، 11-5 ، 12-14 ، 3-11 ، 6-11.

وتعادل سلمان خليل لمصر بعد الفوز بنتيجة 3-1 على منافسه جونا براينت وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3 ، 5-11 ، 14-12 ، 11-6.

وأخيرا خسر محمد زكريا بنتيجة 1-3 أمام سام أوزبورن-وايلد وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11 ، 6-11 ، 11-4 ، 8-11.