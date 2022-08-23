شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفي الاسكواش تعلن مواعيد 13 بطولة في الموسم الجديد قبل نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش" PSA" عن مواعيد 13 بطولة من المقرر إقامتها بداية من شهر أغسطس الجاري وحتى شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد، والذي يبدأ ببطولة زد المفتوحة.



بطولات الاسكواش

تقام البطولة الأولى " زد المفتوحة للاسكواش" بين 24 و 28 أغسطس الجاري، على أن تقام البطولة الثانية وهي بطولة قطر كلاسيك في الدوحة ، في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر.

وفي هيوستن تقام بطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش - في سبتمبر ، قبل أن يقام مصر الدولية أمام أهرامات الجيزة بين 19 سبتمبر- 25.

كما تقام بطولتي، أوراكل نت سويت، وأمريكا المفتوحة، في أكتوبر ، بينما تعود كأس جراسهوبر لأول مرة منذ عام 2019 في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وتستضيف نيوزيلندا أكبر بطولة للاسكواش في البلاد على الإطلاق، بين 8 و 13 نوفمبر.

ويتم بعد ذلك استكمال 2022 ببطولات في ماليزيا وسنغافورة ، قبل عودة بطولة هونغ كونغ المفتوحة للمرة الأولى منذ 2018 ، في نهاية عام 2022.