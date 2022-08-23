شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يترقب إتمام التعاقد مع المصرى بعد الخضوع للكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجزائرى عبد الرحيم دغموم، لاعب وفاق سطيف الجزائرى، فى أحد الفنادق بالقاهرة، تمهيدا للخضوع للكشف الطبى قبل إتمام إجراءات انتقاله إلى النادى المصرى.



دغموم

ويلعب دغموم فى وسط الملعب، وشارك صاحب الـ23 عاماً فى 11 مباراة مع فريقه، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا، كما شارك فى 27 مباراة بالدورى الجزائرى الموسم الماضى، سجل خلالها هدفين وصنع 6.

وحقق النادى المصرى فوزاً عريضاً على النادى الإسماعيلى فى الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين على استاد برج بالعرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز المصرى برباعية مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 12 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.