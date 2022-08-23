مرتضى منصور يُعلن التعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعاقد ناديه مع السنغالي ابراهيما نداي، لاعب لوزيرن السويسري، لافتا أن المفاوضات تمت في سرية قبل الإعلان عنها بشكل رسمي عقب حسم الفريق لبطولة الدوري.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: مع احترامي لأشرف بنشرقي ، لكن نداي لاعب كبير، وأطالب الجماهير أن تشاهد اللاعب بعد الاحتفال بلقب الدوري، سترى وحشا".

وأضاف:" كل هذا تم في سرية تامة، لم أخرج في وقت سابق لإعلان الصفقة قبل حسم الدوري حتى لا يتأثر اللاعبين".

وتابع:" أمير مرتضى منصور ولجنة الكرة في الزمالك هم من قاموا باختيار اللاعب".

وأتم: "ابراهيما نداي يلعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي، مع احترامي لبنشرقي، فهو يشبه ايمانويل وكوارشي لاعبا الزمالك السابقين".

وسبق ولعب جناج نادي لوزيرن السويسري بالدوري المصري من قبل عبر بوابة نادي وادي دجلة الذي انضم له في موسم 2016-2017.

وشارك نداي بقميص وادي دجلة في 75 مباراة؛ حيث سجل 20 هدفًا وصنع 13 هدفًا لزملائه.

وانتقل نداي لصفوف لوزيرن في موسم 2019-2020 بعد انتهاء فترة إعارته من وادي دجلة لنادي أرجوتليس اليوناني.

وشارك لاعب المنتخب الأولمبي السنغال مع لوزيرن في 112 مباراة؛ حيث سجل 24 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

يُذكر أن دجلة قد ضم لاعب منتخب السنغال للشباب في أغسطس 2016 من صفوف نادي دياراف السنغالي بعدما وافق على إعارة لاعبه النيجيري ستانلي للزمالك لمدة موسم.