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رونالدو يوجه رسالة خاصة لمانشستر يونايتد بعد مباراة ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حرص البرتغالي نجم مانشستر يونايتد على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير بعد الفوز على ، مساء الإثنين، بالدوري الإنجليزي.

وانتصر يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل هدف في القمة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد" بالجولة الثالثة من الممتاز.

وغاب رونالدو عن التشكيلة الأساسية ليونايتد أمام الريدز، وحل بديلًا في الدقيقة 85.

وكتب النجم البرتغالي عبر حسابه على "إنستجرام": "أحسنتم عملًا مانشستر يونايتد.. شكرًا لكم على دعمكم في أولد ترافورد ".

وحقق يونايتد بذلك الانتصار الأول في بريميرليج أمام ليفربول بعدما خسر في أول جولتين أمام برايتون وبرينتفورد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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