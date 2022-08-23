رونالدو يوجه رسالة خاصة لمانشستر يونايتد بعد مباراة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير بعد الفوز على ليفربول، مساء الإثنين، بالدوري الإنجليزي.

وانتصر يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل هدف في القمة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد" بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب رونالدو عن التشكيلة الأساسية ليونايتد أمام الريدز، وحل بديلًا في الدقيقة 85.

وكتب النجم البرتغالي عبر حسابه على "إنستجرام": "أحسنتم عملًا مانشستر يونايتد.. شكرًا لكم على دعمكم في أولد ترافورد ".

وحقق يونايتد بذلك الانتصار الأول في بريميرليج أمام ليفربول بعدما خسر في أول جولتين أمام برايتون وبرينتفورد.