"مادة سامة في الملعب".. مباراة لايبزيج "مهددة" في كأس ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: د ب أ

تحوم الشكوك حول المباراة المقررة بين حامل اللقب لايبزيج في الدور الأول وفريق الدرجة الرابعة توتونيا أوتنسن ببطولة كأس ألمانيا بسبب تلوث سام لعشب الملعب.

ومن المفترض أن تقام مباراة لايبزيج وتوتونيا أوتنسن بمدينة ديساو يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يكن من الممكن استخدام ملعب فريق أوتنسن المغطى بعشب صناعي في هامبورج، وقد رفض ناديا سانت باولي وهامبورج استضافة مباراة الفريق المدعوم من شركة ريد بول، وهو الدعم الذي يثير حالة من الجدل.

وقرر نادي أوتنسن نقل المباراة إلى مدينة ديساو التي تبعد 400 كيلومترا، وتقع بالقرب من لايبزيج، وهو ما كان من المتوقع أن يسفر عن حضور عدد أكبر من جماهير الفريق الضيف.

ولكن أرضية الملعب تضررت، حيث ذكرت صحيفة "بيلد" أن مجهولين ألقوا مادة سامة حول منطقتي الجزاء وحول دائرة المنتصف، والملعب أصبح حاليا لا يصلح لاستضافة المباراة.

وتجري الشرطة تحقيقات ولم تتضح الصورة حول ما إذا كانت مشاركة لايبزيج في المباراة هي السبب في الإضرار بأرضية الملعب.

ويعمل كلا الناديين مع الاتحاد الألماني لكرة القدم على إيجاد حل، علما بأن قواعد بطولة الكأس تمنع إقامة المباراة على ملعب الفريق الضيف وهو لايبزيج.