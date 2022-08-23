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مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة رحيل بيرسي تاو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكدت إدارة الأهلي أن بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي متواجد علي قوة الفريق ولم يرحل كما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي:" كل ما تردد خلال الساعات الماضية غير صحيح واللاعب علي قوة الفريق حتي الأن".

وأضاف:" كيف يفسخ تعاقده؟، هناك عروض ولكنها مجرد احاديث شفهية فقط..هو لاعب معنا حتي الأن ".

وأوضح:" اذا جاء عرض سنناقشة مع إدارة النادي وشركة الكرة لحسم الموقف ولكن حتي الأن كلها إستفسارات من شركات وتسويق وكلام وكلاء فقط".

وتابع:" تاو تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية وحصل علي راحة مثل زملائه ولا نعرف سبب تلك الضغوط".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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