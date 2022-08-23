تقارير: بيرسي تاو ينهي علاقته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت تقارير صحفية في جنوب أفريقيا عن أن بيرسي تاو قرر إنهاء علاقته مع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان تاو انضم لصفوف الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي وذلك لمدة 4 سنوات مقابل مليون و800 ألف يورو.

ووفقًا لصحيفة "سوبر سبورت" الجنوب أفريقية فإن تاو قرر إنهاء رحلته مع العملاق المصري النادي الأهلي.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي هو الذي أحضر بيرسي تاو إلى القلعة الحمراء في عام 2021 بعدما أشرف على تدريبه في صن داونز.

وتعرض تاو للعديد من الإصابات منذ انضمامه للنادي الأهلي، وهو ما أدى إلى عدم الاستفادة منه بشكل كامل على المستوى الفني.

وخاض بيرسي تاو - البالغ من العمر 28 عاما- 31 مباراة بقميص الأهلي، سجل 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.