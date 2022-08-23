كيف علقت الصحف الإنجليزية على واقعة اشتباك صلاح وبرونو فرنانديز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

سلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على واقعة اشتباك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد خلال مواجهة الفريقين بالبريميرليج.

وانتصر مانشستر يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل هدف، مساء الإثنين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء إثارة بعدما أحرز صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 81، وحاول برونو بعدها الامساك بالكرة وعدم تركها، في المقابل قام النجم المصري بمحاولة الحصول على الكرة سريعا من يد برونو، ليدخل الثنائي في اشتباك أمام أنظار الحكم.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز ردود فعل الصحف والمواقع الإنجليزية عن هذه اللقطة المثيرة.

ديلي ميل

برونو كان محظوظا في واقعة صلاح

وقالت صحيفة "ديلي ميل" في تقريرها عن المباراة إن فرنانديز كان بمثابة شوكة في جانب ليفربول وربما كان محظوظًا لعدم حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد التمسك بالكرة عندما سجل محمد صلاح هدف تقليص الفارق.

كما كشف يورجن كلوب عن طبيعة محادثته بعد المباراة مع برونو فرنانديز بعد هزيمة ليفربول 2-1 أمام منافسه الشرس مانشستر يونايتد.

وقال كلوب: "لقد كانت أكثر محادثة غير مؤذية أجريتها مع لاعب، من الواضح أنه كان عاطفيًا مثلي".

وأضاف: "واقعة ليساندرو مارتينيز أيضا، سقط بسهولة على أرض الملعب، لم تكن بهذا السوء، برونو أخبرني بأنني كنت لأقوم بذات الأمر، ولكن لا يمكنني السقوط بهذا الشكل".

ديلي ستار

كلوب المحبط ينتزع برونو حول رقبته

وسلطت الصحيفة الضوء على إمساك يورجن كلوب مدرب ليفربول ببرونو فرنانديز من مؤخرة رقبته بعد هزيمة ليفربول أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

لم يستطع يورجن كلوب إخفاء إحباطه بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد مساء الإثنين، حتى أنه شوهد وهو يمسك برقبة برونو فرنانديز قبل أن يتركها.

واستعرضت الصحيفة بعض ردود الفعل على "تويتر" بعد هذه الواقعة، حيث غرد أحد مشجعي يونايتد: "بقدر ما أكره تصرفات برونو الغريبة - رؤيته يزعج منافسينا ويجعلني أشعر بالسعادة".

وقال آخر مازحا عن فرنانديز "لا أصدق أنه لم ينزل وهو يمسك عينه هناك"، بينما غرد ثالث: "لديه الحق في ذلك هناك، بالتأكيد هذا ليس موجودًا".

وأضاف رابع: "هل أمسك رقبته للتو هناك ؟؟؟؟ بالتأكيد هذا شيء سوف ينظر فيه الاتحاد الإنجليزي؟".

ويبدو أن كلوب كان غاضبا بعض الشيء بسبب محاولة برونو إضاعة الوقت، بجانب واقعة آخرى بشأن ليساندرو مارتينيز الذي سقط وتألم على أرضية الملعب بدون داعٍ، حيث لم يكن التدخل بهذا السوء.

GiveMeSport

غضب ضد برونو المحظوظ

وأشار الموقع في تقرير له أن لاعبي ليفربول كانوا غاضبين تمامًا بعد تصرف برونو في المباراة.

وأوضح أن برونو فرنانديز - الذي كان يحمل بطاقة صفراء في ذلك الوقت - احتفظ بالكرة لأطول فترة ممكنة بالقرب من مرمى ديفيد دي خيا وهو ما أدى إلى اشتباك صلاح معه والذي حصل على الكرة بعد ذلك.

وذكر الموقع أيضا أن فرنانديز كان محظوظًا جدًا للهروب دون نيل بطاقة صفراء ثانية ومن ثم الطرد.

ولم يكن يورجن كلوب مدرب ليفربول سعيدًا للغاية بأسلوب فرنانديز عندما التقيا على أرض الملعب بعد إطلاق صافرة نهاية الوقت.

موقع جول العالمي

إضاعة الوقت

وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول إضاعة الوقت لمانشستر يونايتد في الخسارة 2-1 بعد أن تبادل الكلمات مع برونو فرنانديز.

فرنانديز لم يستسلم بعد هدف صلاح، ودفع اللاعبون بعضهم البعض من أجل الحصول على الكرة.

أراد محمد صلاح الإسراع في الحصول على الكرة بعد التسجيل في وقت متأخر، لكن فرنانديز منعه من انتزاع الكرة من الشباك.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس: "خسرنا 2-1 لأن الوقت نفد، وانهارت الساعة بدون أي كرة قدم".

وفشل ليفربول من تحقيق أي انتصار حتى الآن في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل في أول جولتين قبل أن يسقط أمام يونايتد.