كيف علق مشاهير الزمالك على التتويج بالدوري للموسم الثاني على التوالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توج نادي الزمالك رسمياً بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه.

وحسم الزمالك اللقب قبل خوض مباراة الجولة 32 ضد فريق الاتحاد السكندري، حيث لن ينجح أي فريق آخر منافس في الوصول إلى النقطة رقم 75 التي حصل عليها الزمالك بالفوز في المباراة السابقة.

وتوج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 بعد تعثر منافسه بيراميدز بالخسارة (1-0) أمام فيوتشر في مباراة الجولة 32 في المسابقة.

ويحتفل الأبيض خلال مواجهة الاتحاد ببطولة الدوري رقم 14 في تاريخه قبل خوض آخر 3 مباريات له في المسابقة، ليحقق إنجازا تاريخيا لم يحدث منذ 18 عاما بالنجاح في الدفاع عن لقب الدوري.

وتباينت ردود فعا مشاهير الزمالك، بعد تحقيق لقب الدوري للمرة الـ 14 في تاريخ النادي.

وكتب هنيدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" ‏مبروووك للأبطال... مبروك لكل الجمهور العظيم

الدوري زملكاوي".

وأضاف ساخرا في منشور أخر قائلا:" أنباء عن رفض درع الدوري مغادرة ميت عقبة، وعن نيته عدم المغادرة لغاية لما يصدي هناك من كتر الركنة طول الـ ٨٠٠ سنة القادمة ، او يغزونا الفضائيين لمحاولة سرقة درع الدوري، وقتها سنمنحهم إياه ، لان سيكون وقتها لدينا منه الكثير".

ومن جانبه، قال ميدو خلال ظهور عبر برنامج " الريمونتادا":" الزمالك، حقق لقب تاريخي وفي ظروف استثنائية، دوري المعجزة"

وأضاف:" كل الظروف لعبت ضد الزمالك هذا الموسم، وما فعله الفريق كان درسا للجميع".

وأتم:" الزمالك حقق المعادلة الصعبة وتحدي الأزمات في الموسم الحالي".

وعلق نادر السيد نجم الزمالك السابق، على تحقيق الزمالك لبطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي قائلا:" فيريرا هو أحد اهم عوامل حصد الزمالك لقب الدوري، والدليل قوته في الوقت الخطر استعان بالناشئين وفاز بالرهان، كما أن هناك عوامل آخري، أعادت شخصية الزمالك، أهمها المدرب البرتغالي والاستقرار الفني".

وأضاف السيد خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد":" الزمالك، يمتلك نجوم كبار مثل شيكابالا الذي كان له دور أيضا مؤثر في وصول الزمالك للقب الدوري".

ويرى نجم الزمالك السابق وائل القباني، أن العدالة كانت سببا في تحقيق الفريق لبطولة الدوري هذا الموسم،لافتا أن ما حدث يعيد إليه ذكرى الفوز بلقب عام 2004 والذي توج فيه الأبيض بالبطولة قبل 4 أسابيع من انتهائها.

وأضاف القباني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": العدالة التي طبقتها إدارة الزمالك، هى السبب في التتويج باللقب، إدارة القلعة البيضاء سمحت برحيل اللاعبين المتمردين، وأبقت على من يتحلى بروح النادي، وهذا كان سببا كبيرا فيما تحقق من انجاز".

وأتم:" إدارة الزمالك تركت للمدرب حرية العمل ولم تتدخل في عمله، كما أن فيريرا منح الثقة للاعبي الفريق".

ووجه محمد حلمي، مدرب الزمالك السابق، رسالة للاعبين قائلا: "أتمنى من لاعبي الزمالك تحقيق الفوز في المباريات المقبلة بالدوري لكسر الرقم القياسي بالمسابقة".

وأكد حلمي، أن قرار عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، للزمالك كان صائبا، مشددا إن مجلس إدارة الزمالك واللاعبين يستحقون الإشادة على ماقدوه خلال الموسم الحالي والذي تكلل باللقب.

ونشر لاعب الزمالك السابق أيمن يونس تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:" مبروك لكل الزملكاوية .. الأبطال".