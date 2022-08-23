الامارات | إطلاق الفرع الأول لنادي "ترانسفورم يور بودي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي (ترانسفورم يور بودي) (TYB) عن الاستعداد لافتتاح أول فرع للنادي في منطقة الخليج العربي خلال الشهر الجاري. ويمتد النادي الذي تأسس على يد رائد الأعمال ومدرب اللياقة الشهير ياسر خان، على مساحة تمتد أكثر من 75000 متر مربع في منطقة القوز بدبي، ويوفر لمحبي الرياضة من جميع الأعمار وجهة متكاملة تتيح لهم تحقيق أهدافهم الخاصة باللياقة البدنية والحياتية ككل.

ويضم النادي مناطق متعددة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 500 شخص في الوقت نفسه، مما يجعله أحد أكبر النوادي الرياضية في المنطقة، حيث يشمل ثلاث صالات تضم مرافق رياضية متكاملة تشمل حلبة ملاكمة، وصالة لياقة، وملعب تنس، وملعبي بادل تنس، وصالة خاصة للمدربين، ومنطقة لكبار الشخصيات، ومنطقة مخصصة للسيدات، بالإضافة إلى نادٍ صحي، ومرافق أخرى.

ويجمع النادي بين الخيارات الصحية والتركيز على أهمية تغيير المفاهيم وطرق التفكير، ويضم فريقاً من المدربين تحت إشراف ياسر خان. ويسعى ياسر خان، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى إحداث تغيير على مستوى العالم من خلال تشجيع الأشخاص على خسارة الوزن واتباع أسلوب حياة صحي.

