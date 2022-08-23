الامارات | رونالدو "ينتقم" من نجم ليفربول السابق على طريقته (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مان يونايتد وضيفه ليفربول واقعة مثيرة قبل انطلاقتها، وخلال فترة الإحماء بالنسبة للاعبين، حيث استغلها نجم المان، البرتغالي كريستيانو رونالدو لرد الدين إلى نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر الذي يعمل أيضا في التحليل والتعليق على المباريات، وكان حاضرا أمس مع قناة سكاي سبورت البريطانية للتعليق على القمة التي انتهت بخسارة ليفربول 2-1، وتأزم وضعيته في الترتيب، إذ تعادل في مباراتين وخسر واحدة، بينما استعاد المان بريقه وصالح جمهوره بأفضل طريقة ممكنة.

وقبل المباراة، ظهر رونالدو وهو يدخل أرضية الملعب للإحماء، فانتبه إلى وجود زميليه السابقين في المان، الإيرلندي روي كين وكذلك الإنجليزي غاري نيفيل، حيث كانا يعلقان على المباراة لصالح قناة "سكاي"، ومعهما كاراغار، فذهب لتحية كين وتبادل الحديث معه، ثم عانق نيفيل أيضا، لكنه تخطى كاراغار مرتين، ولم يسلم عليه، رغم سعي الاخير إلى ذلك. وبسبب الإحراج الذي تعرض له كاراغار حاول الضحك بعد ذلك، وسط ضحك من كين ونيفيل ومذيع سكاي أيضا.

يذكر أن لاعب ليفربول السابق، ينتقد باستمرار رونالدو، ومنذ الموسم الماضي وهو يطالب المان بالتخلي عنه، ويقول إنه "انتهى زمنه ولم يعد قادرا على العطاء"، رغم أن رونالدو كان ثالث هدافي الدوري الممتاز الموسم الماضي رغم تقدمه في السن بـ18 هدفا. وهذا الأمر جعل رونالدو غاضبا من كاراغر، وهو ما يفسر رفضه مصافحته قبل المباراة.