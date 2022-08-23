البلدوزر: الأهلي حسم 4 صفقات محلية حتى الآن

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مجدى عبد الغنى أن مسئولي النادي الأهلي حسموا 4 صفقات محلية حتى الآن بعدما أنهوا التعاقد مع ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى مسعد "ميسي" وكذلك محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر ومحمد صبحي حارس مرمى فيوتشر.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع مسئولو اللاعبين السابقين وحسم مسألة التعاقد مع اللاعبين الأربعة ولا يتبقّى إلا الرتوش النهائية بشأن اللاعبين الذين سيدخلون في هذه الصفقات من النادي الأهلي.

وينوي الأهلي إستغلال أكثر من لاعب لا يُشارك مع الفريق بشكل مُنتظم أو لا يحتاجه الجهاز الفني بشكل مُلح في هذه الصفقات التبادلية ويبرز أسم كلاً من ، صلاح محسن وحسام حسن وأحمد ياسر ريان ومحمد محمود ومحمود وحيد.

لقاء انبي

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

العرض التركي

وكشف الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه «بوكس تو بوكس» المذاع على فضائية ETC أن محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، طلب من إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب الرد على العرض التركي الذي وصل النادي من سيفاس سبور التركي.

وأكمل شبانة، سيفاس سبور أنهي الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز العاشر وتوج بلقب الكأس وبناء عليه يشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجاري.