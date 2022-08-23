استلم نقوده ووقع العقود .. أول صفقة للزمالك بعد التتويج بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إتمام تعاقده مع الصفقة الأولى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الشمس: "سنقيم احتفالية غدا في الاستاد لا مثيل لها، وأبارك لجماهير الزمالك والمدرب واللاعبين".

وتابع "أتممنا تعاقدنا مع زكريا الوردي، لاعب الرجاء المغربي وهو لاعب (قد طارق حامد 15 مرة) واستلم نقوده بالفعل ووقع العقود ويتواجد حاليا في القاهرة".

وتوج الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 14 في تاريخه بعد هزيمة بيراميدز من فيوتشر.