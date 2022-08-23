شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير جنوب أفريقية: انتهاء مشوار بيرسى تاو مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية عن انتهاء مشوار بيرسى تاو مع النادى الأهلى، على الرغم من استمرار عقده مع الشياطين الحمر حتى يونيو 2024.

ذكرت صحيفة "سوبر سبورت" الجنوب الأفريقية أن بيرسى تاو انفصل عن النادى الأهلى، بعد قضاء موسم ملىء بالإصابات، عقب قدومه من برايتون فى عام 2021.

وأضافت أن بيرسى تاو انضم إلى مدربه السابق بيتسو موسيمانى، والذى رحل عن القيادة الفنية للأهلى فى 13 يونيو الماضى.

لعب بيرسى تاو 33 مباراة مع الأهلى فى جميع البطولات المحلية والأفريقية وسجل 10 أهداف، لكن الإصابات قد تكون السبب وراء رحيل الجنوب أفريقى دون تفاصيل من التقرير المنشور.

كان بيرسى تاو قد انضم إلى الأهلى فى صيف 2021 قادمًا من برايتون فى الدورى الإنجليزى مقابل 1.8 مليون يورو.