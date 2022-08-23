شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يفاضل بين على لطفى وشوبير لحماية عرين الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى بين الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير حارسا مرمى الفريق الأحمر، لاختيار أحدهما لحماية عرين الأهلى فى مباراة إنبى المقبلة بالدورى.

وشارك على لطفى فى حماية عرين الأهلى منذ حصول محمد الشناوى الحارس الأساسى على راحة لنهاية الموسم، واستطاع لطفى أن يذود عن مرماه ببسالة ولم تسكن شباكه أهدافاً، فيما شارك مصطفى شوبير الحارس الصاعد فى مباراة الإسماعيلى بالجولة الأخيرة للدورى، وظهر بشكل متميز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة إنبى، والمقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن سواريز قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

قرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

ويغيب عن الأهلى لنهاية الدورى كل من: محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأليو ديانج للحصول على راحة بقرار من مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجاري، فيما يغيب بدر بانون بعد انتقاله مؤخراً رسميًا إلى نادي قطر القطري.

ويغيب للإصابة كل من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا.