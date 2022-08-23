شكرا لقرائتكم خبر عن صديق أوجولا يقترب من فيوتشر فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب صديق أوجولا لاعب فريق سموحة من الانضمام إلى نادى فيوتشر فى الميركاتو الصيفى المرتقب، وذلك بعد تألقه مع سموحة فى الموسم الجارى.

ويلعب النيجيرى فى مركز الجناح الأيمن، وشارك صاحب الـ21 عاماً فى 28 مباراة مع سموحة منذ انضمامه إلى الفريق فى بداية الموسم الجارى، نجح خلالها فى تسجيل 10 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر، صفحة مباراة بيراميدز والتى جمعت الفريقين أمس ضمن مافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل فى إطار منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 53 فى جدول مسابقة الدورى العام، بعد الفوز الثمين الذى حققه على حساب بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 32، وفاز فيوتشر فى 15 مباراة بالدورى، وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

من جانبه أكد على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر أنه لن يفرط النادى فى أى لاعب يحتاجه نظرا للارتباطات التى تنتظره فى الموسم المقبلة وتحقيق طموحاته، مؤكداً أن تجميع فريق وعمل هوية له من أصعب الأشياء على المدير الفني، خاصة في ظل المنافسة القوية، بالإضافة إلى تغيير عقلية اللاعبين من لاعب عادى إلى لاعب يفكر فى تحقيق البطولة.