شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ناشئين ساهموا فى تتويج الزمالك بالدورى.. نيمار وحسام عبد المجيد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق الزمالك ببطولة الدورى رسميا بعدما خسر بيراميدز أقرب المنافسين من فيوتشر بهدف دون رد، وهو ما يمثل إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل الأزمات التى تعرض لها الفريق الكروى وأبرزها إيقاف القيد.

ورغم هذه الظروف إلا أن جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، نجح أن يتحدى الظروف والغيابات ورحيل اللاعبين، وحافظ على صدارة الدورى، معتمدا على عدد من ناشئى الفريق ممن أثبتوا أنهم على قدر المسئولية وساهموا فى تتويج الأبيض بالدورى.

وهو ما ظهر فى تصعيد عدد من الناشئين مثل سيف جعفر، ويوسف أسامة، وحسام عبد المجيد، وسيد نيمار، بالإضافة إلى محمد طارق وغيرهم.





حسام عبد المجيدتألق حسام عبد المجيد وهو صغير السن أيضا مثل سابقيه، حيث يبلغ 21 سنة، فى مركز الدفاع، شارك فى 16 مباراة مع الزمالك، منها 10 ببطولة الدورى هذا الموسم و2 الموسم قبل الماضى، و4 بكأس مصر، سجل فيها هدفين، بإجمالى 1246 دقيقة، وخلال الموسم شارك فى 10 مواجهات بالدورى و مباراتين كأس بالنسخة الحالية ومثلها من النسخة الماضية.

سيف جعفر سيف فاروق جعفر لاعب وسط مهاجم، صاحب الـ21 عاما، شارك فى 10 مباريات حتى الآن منذ اللعب للفريق الأول، منها 7 ببطولة الدورى، و2 بكأس مصر بالإضافة إلى مباراة بدورى الأبطال بإجمالى مشاركات 171 دقيقة، خلال الموسم شارك فى 5 مواجهات ببطولة الدورى ومباراة بكأس مصر النسخة الحالية ومباراة بالنسخة الماضية التى توج بها الأبيض.

يوسف أسامة نبيهيوسف أسامة نبيه الذى يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب فى مركز جناح أيسر شارك فى 10 مباريات مع الأبيض، منها 8 بالدورى واثنان بالكأس باجمالى 338 دقيقة صنع فيها هدفين لزملاؤه بالفريق.

نيمار

محمد سيد نيمار 22 سنة، يلعب فى مركز خط الوسط، شارك فى 16 مباراة مع الزمالك، منها 12 ببطولة الدورى هذا الموسم ومباراة بدورى الأبطال، ومباراتان بكأس مصر النسخة الحالية، وأخرى من النسخة الماضية باجمالى 932 دقيقة.