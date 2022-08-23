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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما الاثنين إلى الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي بالسلوك غيراللائق بسبب تعليقاته حول الحكم أنتوني تايلور، إثر التعادل العاصف لفريقه مع توتنهام.

الاتحاد الإنجليزي يوجه التهم لمدرب تشيلسي.. ما القصة؟

وكان توخيل غير سعيد بقرارات الحكم قبل هدفي التعادل اللذين سجلهما توتنهام في الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي، وقال بعد المباراة:"ربما يكون من الأفضل إذا لم يحكم تايلور مباراة لتشيلسي مرة أخرى".

وكان الاتحاد الإنجليزي قرر إيقاف توخيل لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 35 ألف جنيه استرليني، وذلك بسبب الشجار الذي حصل في نهاية المباراة نفسها مع المدرب الإيطالي لتوتنهام، أنتونيو كونتي، الذي عوقب بدوره بغرامة قدرها 15 ألف جنيه.

وأضاف الاتحاد تهمة السلوك غير اللائق، لأن تعليقات توخيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة "تنطوي على تحيز وتشكيك في نزاهة حكم المباراة وتشويه سمعة المباراة"، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف أن: "أمام توماس توخيل حتى الخميس 25 أغسطس لتقديم رد".

وكان الألماني غاضبا عندما فرض توتنهام تعادلا قاتلا برأسية هاري كاين، في الوقت بدل من ضائع.

قبلها اعترض تشيلسي بالإشارة إلى وجود خطأ وتسلل في الهجمة التي سجل منها بيار-إميل هويبييرغ هدف توتنهام الأول.

وكان تشيلسي غير سعيد أيضا بعدم اتخاذ تايلور لأي إجراء عندما شد لاعب توتنهام، الأرجنتيني كريستيان روميرو، شعر الإسباني مارك كوكوريا، تمهيدا لتنفيذ ركلة ركنية.

وأعاد حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" النظر في الحادثة ورفضها. وعندها أحرز كاين الهدف من الركنية نفسها.

مني فريق تشيلسي بهزيمة ساحقة أمام مضيفه ليدز يونايتد (0-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



ووقع على ثلاثية ليدز يونايتد كل من اللاعبين، الأمريكي برندن آرونسون، والإسباني رودريغو، والإنجليزي جاك هاريسون في الدقائق (33، 37، 69) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "إيلاند رود - Elland Road" بمدينة ليدز.

وتجرع تشيلسي مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بعد انتصار وتعادل على الترتيب، وتوقف رصيده عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني عشر حتى الآن على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، حقق ليدز يونايتد انتصاره الثاني وتخللهما تعادل في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتقدم إلى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

أفاد تقرير صحفي، الجمعة، بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرر إيقاف الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي على خلفية شجاره مع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير.

وشهد "الديربي" اللندني، بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير (2-2) يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مناوشات بين توماس توخيل، وأنطونيو كونتي، على مدار اللقاء، انتهى بطردهما.

ومع نهاية المباراة، اتجه كونتي لمصافحة المدرب الألماني، الذي أمسك بيده بشدة، بينما حاول الإيطالي فك قبضته دون جدوى.

وبعدما فض لاعبو الفريقين وأفراد الطاقم الفني بين الثنائي، قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجهيهما.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر إيقاف توخيل لمباراة واحدة وتغريم بمبلغ 35 ألف جنيه إسترليني، فيما فرض على كونتي غرامة أقل قيمتها 15 ألفا، ونجا الإيطالي من عقوبة الإيقاف.

وسيغيب توماس توخيل (48 عاما) بالتالي عن مباراة فريقه القادمة أمام مضيفه ليدز يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من "البريمير ليغ".

بينما سيقود أنطونيو كونتي (53 عاما) فريق توتنهام أمام ضيفه وولفرهامبتون غدا السبت، جمن مباريات الجولة ذاتها.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا تعاقده مع لاعب خط الوسط الإيطالي الشاب، تشيزاري كاسادي، قادما من إنتر ميلان.

وقال تشيلسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن تشيزاري كاسادي وقع عقدا مع النادي، يمتد لست سنوات.

وتحدث تشيلسي عن تشيزاري كاسادي، قائلا إن لاعب الوسط الشاب، ويعد من ألمع المواهب في إيطاليا بعد تألقه على مستوى الشباب مع ناديه ومنتخب بلاده، حيث كان جزءا من المنتخب الإيطالي الذي وصل إلى الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا تحت 19 عاما التي أقيمت هذا الصيف.

وبدأ تشيزاري كاسادي (19 عاما)، مسيرته الكروية مع فريق الناشئين بنادي تشيزينا، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان، حيث تدرج في المراحل السنية المختلفة لفريق الناشئين، حتى تم تصعيده إلى فريق الشباب تحت 19 عاما في بداية موسم 2020-2021.

وسجل اللاعب الإيطالي الشاب 16 هدفا في 38 مباراة في دوري الدرجة الأولى "بريمافيرا" ودوري "يويفا" للشباب خلال الموسم 2020-2021.

كما تدرب تشيزاري كاسادي بشكل متكرر مع الفريق الأول لإنتر ميلان في الموسم الماضي، حيث تم اختياره من بين البدلاء من قبل المدرب سيموني إنزاغي لأول مرة عندما لعب الفريق مع ساسولو في الدوري الإيطالي في فبراير الماضي.