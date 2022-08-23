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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرمت أندية الدوري السعودي للمحترفين العديد من الصفقات البارزة خلال الميركاتو الصيفي 2022، استعدادا للموسم الجديد.

ما هي صفقات الدوري السعودي 2022؟

وتنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل الموافق 25 أغسطس/آب الجاري، وذلك دون مشاركة الأهلي الذي هبط بعد نهاية الموسم الماضي.



وبينما كانت أندية الدوري السعودي تدعم فريقها بالعديد من الصفقات القوية، لم يكن الهلال قادرا على ذلك، بسبب حرمانه من التعاقدات.

وتسببت أزمة محمد كنو بتوقيعه للنصر ثم تجديد تعاقده مع الهلال في معاقبة حامل اللقب بحرمانه من القيد خلال فترتي الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية المقبلة.



في المقابل،نجح الاتحاد في تدعيم صفوفه بـ4 لاعبين قبل أن يُحرم هو الآخر من التعاقدات خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وعاقب مركز التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتحاد بمنعه من القيد لفترة واحدة، وستُنفذ العقوبة في يناير/كانون الثاني بسبب أزمة التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله من النصر.

وفيما يلي أبرز انتقالات أندية الدوري السعودي لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.

صفقات الاتحاد السعودي

الأنجولي هيلدر كوستا

المصري طارق حامد

أحمد شراحيلي

زكريا هوساوي

طارق حامد

صفقات النصر السعودي

الكولومبي ديفيد أوسبينا

البرازيلي لويس جوستافو

جيزلان كونان من ساحل العاج

صفقات الشباب السعودي

الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو

البولندي جريجور كريكوفياك

الجابوني آرون بوبندزا

الإنجليزي محمد آدامز

سعيد الربيعي

أحمد عبده

محمد اليامي

كيم سيونج جيو

صفقات ضمك

الهولندي آدم ماهر

البرازيلي برونو دوارتي

الجزائري عبدالقادر بدران

أحمد الزين

ريان الموسى

عبد الله حسون

ضاري العنزي

صفقات الطائي

معتز البقعاوي

البرازيلي فيكتور براجا

الجابوني جي مبينزا

ألفا سيميدو من غينيا بيساو

الغيني محمد يولا

جمال باجندوح

حسين قاسم

عبد المحسن فلاته

جي مبينزا

صفقات الرائد

الروماني ألكسندرو ميتريتا

الروماني سيلفيو لونج جونيور

جوليو تافاريس من الرأس الأخضر

البرازيلي بابلو سانتوس

الصربي ميودراج جيموفيتش

الكرواتي داميان ديوكوفيتش

صفقات الفتح

مصطفى ملائكة

السويدي ياكوب رين

أليكس فاليرا من بيرو

الإسباني فران فيليز

حسين المقهوي

نوح الموسى

صفقات أبها

الكاميروني ديفيز إيباسي

سعد السلولي

عبد الفتاح آدم

صفقات الفيحاء

البرازيلي باولينيو

الإسباني فيكتور رويز

عبدالله الشامخ

خالد الكعبي

محمد المجرشي

سعود زيدان

محمد القيضي

محمد المجرشي

صفقات التعاون

محمد الدوسري

راغد النجار

البرازيلي فلافيو

البرازيلي ميلسون

البرازيلي نالدو

سعد الناصر

صفقات الاتفاق

البرازيلي باولو فيكتور

التركي بيرات أوزديمير

عبد الرحمن العبيد

صفقات الباطن

الكولومبي خوان سيباستيان بيدروزا

العراقي سعد ناطق

تركي المطيري

عبدالعزيز الجبرين

عمر السحيمي

صفقات الوحدة

المغربي منير المحمدي

الفرنسي جان-ديفيد بوجويل

جيرسون رودريجيز لاعب لوكسمبورج

المغربي فيصل فجر

أوسكار دوارتي من كوستاريكا

أمير الكردي

عبد الرحمن الهاجري

صفقات الخليج

مروان الحيدري

البرازيلي دوجلاس فريدريش

الجابوني أندريه بيوجو بوكو

الكولومبي برايان رياسكوس

البرازيلي لوكاس سوزا

الجزائري جمال الدين بلعمري

صالح آل عباس

عبد الله الصامطي

حازم الزهراني

محمد السهلي

عمر العودة

عبد الله الشنقيطي

صفقات العدالة

علي العامري

ميلان مياتوفيتش من الجبل الأسود

كريستوفر جونزاليس من بيرو

الأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس

الكولومبي أندرسون بلاتا

السويسري مارتن اإنجا

البرازيلي إيدسون

الكولومبي رينالدو لينيس

الغيني ميكائيل ديرستام

وعارف صالح آل حيدر

يشهد الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين هيمنة أوروبية واضحة على مدربي الأندية، في ظل ظهور عربي وحيد.

وتنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس الموافق 25 أغسطس/آب الجاري، وذلك دون مشاركة الأهلي الذي هبط بعد نهاية الموسم الماضي.



وبالنظر إلى الأندية الـ16 المشاركة في النسخة المقبلة من الدوري السعودي، فإن المدرسة الأوروبية تتصدر المشهد بشدة.

ويتواجد 13 مدربا من قارة أوروبا من أصل 16، حيث تهيمن البرتغال بـ3 مدربين هم نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، وبيدرو إيمانويل، مدرب الخليج الصاعد حديثًا، وبيدرو ميجيل المدير الفني لفريق الطائي.

المدرستان الفرنسية والكرواتية، مدرستا بطل العالم ووصيفه، تظهر من خلال 4 مدربين بواقع 2 لكل منهما، وهم الفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر، ومواطنه باتريس كارتيرون الذي يقود الاتفاق.

فيما يخص المدرسة الكرواتية، يتواجد آلين هورفات على رأس القيادة الفنية لفريق الباطن، وكشمير ريزيتش في ضمك.

أما بقية المدربين الأوروبيين الـ6 الآخرين، فهم الصربي فوك رازوفيتش في الفيحاء، واليوناني جورجيوس دونيس في الفتح، والبلجيكي ستيفن فاندنبروك مدرب أبها، الروماني سوموديكا المدير الفني للرائد، الإسباني فيسنتي مورينو في الشباب، والإيطالي برونو أكرابوفيتش مدرب الوحدة.

من جانبها تكتفي المدرسة اللاتينية باسمين فقط، وهما الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال حامل اللقب، والبرازيلي بريلكس شاموسكا المدير الفني لفريق التعاون.

الاسم العربي الوحيد في مدربي الدوري السعودي هذا العام هو التونسي يوسف المناعي مدرب العدالة الذي قاد فريقه للتأهل من دوري الدرجة الأولى.

الغريب أنه رغم التفوق العددي للمدرسة الأوروبية هذا الموسم في الدوري السعودي، فإن ألقاب الدوري التي حققها المدربون اللاتينيون تتفوق على الأوروبيين، بـ7 ألقاب لاتينية مقابل 6 لأبناء القارة العجوز.

وعلى صعيد المدربين اللاتينيين، حقق الدوري السعودي الأرجنتيني جابرييل كالديرون مع الاتحاد في 2009 والهلال في 2011، والأوروجواياني جوزيه كارينيو بطل المسابقة مع النصر في 2014، ومواطنه خورخي دا سيلفا بطل الدوري في 2015 مع العالمي أيضًا، ودياز بطل 2017 و2022 مع الهلال، ومواطنه خوان براون بطل 2018 مع الزعيم.

المدرسة الأوروبية حققت اللقب 6 مرات عبر البلجيكي إيريك جيريتس مع الهلال في 2010، ومواطنه ميشيل برودوم مع الشباب في 2012، والسويسري كريستيان جروس مع الأهلي في 2016، والبرتغالي روي فيتوريا مع النصر في 2019، والروماني رازفان لوشيسكو مع الهلال في 2020، وأخيرًا البرتغالي خوسيه مورايس مع "الزعيم" في 2021.

ويبقى المدرب العربي الوحيد الذي فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين بنظامه الحديث هو التونسي فتحي الجبال مع الفتح في موسم 2012-2013.