شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك البطل.. تعرف على جدول ترتيب الدورى قبل مباراة التتويج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

وقَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذى هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، الاثنين، ليحسم الأخير الدورى رسميا للموسم الثانى على التوالى والمرة الـ14 فى تاريخه، قبل أن يخوض 3 مباريات ستكون تحصيلا حاصلا أمام الاتحاد السكندرى (الثلاثاء)، والمصرى البورسعيدى (الجمعة)، وإيسترن كومبانى (الاثنين).

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، ولم يتبق سوى صراع أهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

يواجه فريق الزمالك، بقيادة فيريرا، نظيره الاتحاد السكندري الليلة، بعد تتويج الزمالك بدرع الدوري المصري فى للموسم الثاني على التوالى رسميا وللمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.

مباريات اليوم

المقاولون العرب & فاركو..5.30 مساءً بالجبل الأخضر

سموحة & الجونة..5.30 مساءً على استاد الإسكندرية

الزمالك & الاتحاد السكندرى..8 مساءً على استاد القاهرة الدولى

البنك الأهلى & المصرى البورسعيدى..8 مساءً على استاد برج العرب

جدول ترتيب الدورى المصرىالزمالك - 75 نقطة

بيراميدز - 68 نقطة

الأهلى - 64 نقطة

فيوتشر - 53 نقطة

طلائع الجيش - 50 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.