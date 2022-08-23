شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة الاتحاد الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك، بقيادة فيريرا نظيره الاتحاد السكندرى الليلة، بعد تتويج الزمالك بدرع الدورى المصرى فى الموسم الثانى على التوالى رسميا وللمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.

ويمثل تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي وأبرزها إيقاف القيد.

وقررت لجنة الحكام إسناد مواجهة الزمالك والاتحاد إلى الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال، ومحمود وفا حكماً رابعاً.

ويدير محمد الصباحي مواجهة الزمالك والاتحاد كحكم لتقنية الفيديو، ويعاونه هاني العراقي.

وتولى إبراهيم نور الدين إدارة ثلاث مباريات للزمالك فى الموسم الماضى، الأولى أمام طلائع الجيش وفاز بها الأبيض بثلاثية، وأمام الاتحاد السكندرى وفاز بها الأبيض بهدفين والأخيرة أمام المقاولون العرب وتعادل الفريقان 2/2 واحتسب خلالها ركلتى جزاء واحدة للزمالك سجلها أشرف بن شرقى والثانية للمقاولون سجلها محمد سمير.

وفى هذا الموسم، أدار إبراهيم نور الدين أربع مباريات للزمالك الأولى أمام غزل المحلة بالجولة الثامنة للدوري وفاز الفارس الابيض بأربعة أهداف دون رد فى 25 ديسمبر 2021، والثانية أمام الجونة وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحتسب نور الدين ركلة جزاء للجونة سجل منها الفريق الساحلى هدفه الوحيد في المباراة، وفى المباراة الثالثة فاز الزمالك على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف بصافرة نور الدين الذى احتسب ركلة جزاء للدراويش سجل منها باهر المحمدى هدفاً.

وفى المباراة الرابعة فاز الزمالك على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 23 للمسابقة.

وكان عام 2015 هو الأكثر جدلًا لإبراهيم نور الدين مع نادى الزمالك، حيث لم يحتسب نور الدين ثلاث ضربات جزاء للفارس الأبيض أمام كل من مصر المقاصة واتحاد الشرطة والإسماعيلى مما تسبب فى غضب جماهير القلعة البيضاء منه.