شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تطلق مشروع City Run فى 8 مدن لتشجيع المواطنين على رياضة الجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الدور الرياضى والمجتمعى لشركة سيتى كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية ، تطلق أندية سيتى كلوب مشروعها City Run لتشجيع المواطنين فى كل مدن ومحافظات مصر على ممارسة رياضة الجرى بشكل مستمر.

وتطلق أندية سيتى كلوب هذا المشروع بالتعاون مع شركة Cairo Runners ذات الخبرة الكبيرة فى تنظيم فعاليات ماراثون الجرى فى القاهرة، لتضم الحملة سباقات وجرى فى ثمانى مدن مختلفة فى مصر للرياضيين والعائلات على حد سواء، تبدأ بمدينة شبين الكوم يوم 26 أغسطس الجارى، برعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية.

يتم الاشتراك فى الماراثون من خلال التسجيل عبر موقع إلكترونى أعلنته أندية سيتى كلوب على منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

ينطلق الماراثون فى تمام الساعة السابعة صباح يوم الجمعة المقبل، بطول 5 كيلو مترات من أمام بوابة أندية سيتي كلوب ويمر في الشوارع الرئيسية في مدينة شبين الكوم، وسط اهتمام وتغطية إعلامية للماراثون عبر قنوات وإذاعات رياضية وعامة وبمشاركة قوية في السباق من جانب شخصيات عامة ونجوم الرياضة من أندية سيتي كلوب.

من جانبه أكد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية أن المدن المستضيفة للماراثون ستزداد فى عام 2023، وأن وجود المبادرة فى المدن حاليا مجرد بداية.

وتعكس المبادرة رؤية أندية سيتي كلوب وشركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، في العمل على نشر الوعي بأهمية الرياضة في كل مدن مصر ودفع جميع المصريين لممارسة الرياضة وليس فقط أعضاء أندية سيتي كلوب، إيمانًا منها بدورها المجتمعي والرياضي بوصفها شركة وطنية تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لبناء الإنسان المصري ودعمه.