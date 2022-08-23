شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة شباب اليد أمام الجزائر فى بطولة أفريقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لشباب كرة اليد مواجهة قوية غدا الأربعاء أمام الجزائر فى ثالث لقاءاته ببطولة أفريقيا المقامة فى رواندا، وتستمر حتى يوم 29 أغسطس الجارى.

تقام مباراة مصر والجزائر فى بطولة أفريقيا لشباب اليد فى تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

فاز منتخب شباب مصر لكرة اليد على نظيره الكونغو بنتيجة 23 / 40 فى ثان مواجهاته بالبطولة الأفريقية فى نسختها الـ29 للشباب لكرة اليد، والتى تستضيفها رواندا ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته بالبطولة على ليبيا بنتيجة 23 / 40.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية وصابر حسين مدير فنى وعمرو خليفة مدرب عام ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درنكى مدير إدارى ودكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى والمهندس محمد إمام محلل الأداء الفنى للفريق الوطنى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - ادم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.

تضم المجموعة الأولى: منتخب تونس - منتخب المغرب - منتخب أنجولا - منتخب رواندا.

تضم المجموعة الثانية: منتخب مصر الوطنى - منتخب الجزائر - منتخب الكونغو - منتخب ليبيا