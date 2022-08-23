شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يعود إلى القاهرة صباح غدٍ متوجا بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل قنديل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة ورئيس بعثة منتخب الشباب فى بطولة أفريقيا بتونس، عن عودة البعثة إلى القاهرة فى الثانية والنصف صباح غد الأربعاء بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا.

توج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023 بعدما فاز على المغرب أيضًا 3/0 فى ربع النهائى.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة: الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب: بيرسى أونكن

المدير الفنى للفريق: هانى مصيلحى

المدرب العام: إسلام عثمان

المحلل التقنى: أحمد سعيد

المدير الادارى: محمد رمضان

طبيب الفريق: الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى: الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- أحمد ياسر سعيد

٥- على وائل رؤوف

٦- أحمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.