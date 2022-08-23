شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يعيد محمد محمود للتشكيل الأساسى للأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إشراك محمد محمود لاعب الفريق بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مواجهة إنبى المقبلة، بعدما شارك اللاعب بديلا فى مباراة الإسماعيلى وأحدث الفارق واستطاع تغيير الشكل الهجومى للأهلى فى الشوط الثانى من المباراة.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن سواريز قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

ويغيب عن الأهلي لنهاية الدوري كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأليو ديانج للحصول على راحة بقرار من مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجاري، فيما يغيب بدر بانون بعد انتقاله مؤخراً رسميًا إلى نادي قطر القطري.

ويغيب للإصابة كل من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا.