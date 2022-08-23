شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك والاتحاد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

وقَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذى هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، الاثنين، ليحسم الأخير الدورى رسميا للموسم الثانى على التوالى والمرة الـ14 في تاريخه، قبل أن يخوض 3 مباريات ستكون تحصيلا حاصلا أمام الاتحاد السكندري (الثلاثاء)، والمصري البورسعيدي (الجمعة)، وإيسترن كومباني (الاثنين).

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، ولم يتبقى سوى صراع أهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

يواجه فريق الزمالك، بقيادة فيريرا، نظيره الاتحاد السكندري الليلة، بعد تتويج الزمالك بدرع الدوري المصري فى للموسم الثاني على التوالى رسميا وللمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.

ويتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفاً





جدول ترتيب هدافي الدوري المصرىأحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 13 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 13 هدفا

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 10 أهداف





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.