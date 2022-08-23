شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب فيريرا أمام زعيم الثغر قبل مباراة الاحتفال بالتتويج بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وتوج الفارس الأبيض بدرع الدورى المصرى فى للموسم الثانى على التوالى رسميا وللمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.

ويمثل تتويج الفارس الأبيض بلقب الدورى للعام الثانى على التوالى، إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل الأزمات التى تعرض لها الفريق الكروى وأبرزها إيقاف القيد.

وواجه البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك الاتحاد السكندرى فى 3 مباريات سابقة قبل صدام الليلة، حقق الفوز فيها جميعاً، حيث فاز فى اللقاء الأول بهدفين دون رد فى موسم 2014 – 2015 ، وفاز فى المواجهة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين فى نفس الموسم وكانت فى بطولة الكأس.

وفاز فيريرا على الاتحاد السكندرى فى المواجهة الثالثة والأخيرة بهدفين دون رد فى الدور الأول لدورى هذا الموسم.