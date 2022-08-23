شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يعكف على دراسة مباريات الأهلى استعداداً لموقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشرى، المدير الفنى للطلائع، على دراسة مباريات الأهلى بالدورى وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأحمر قبل ملاقاته بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى.

ويبحث العشرى عن انتصار جديد يعيد الطلائع للمربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للدورى، فى ظل صراع المحتدم مع فيوتشر، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

يخوض فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ودية مع تليفونات بنى سويف باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة الأهلى التى تجمعهما باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق طارق العشرى، المدير الفني لطلائع الجيش، الباب أمام رحيل الثلاثى "مصطفى الزناري ومحمد بسام وعمرو السيسي"، لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث اتفق العشرى مع إدارة ناديه على استمرار القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد، مع تدعيم الطلائع بصفقات قوية لتقديم موسم متميز.

وكان الثلاثى الزنارى والسيسى وبسام فى دائرة اهتمامات الأهلى والزمالك بعد تألقهم مع طلائع الجيش هذا الموسم وقيادتهم للفريق للمركز الخامس بجدول المسابقة في الأسابيع الأخيرة، فى ظل صراع محتدم مع فيوتشر لإنهاء الموسم بالمربع الذهبى.