شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بالتتويج بلقب بطل الدورى أمام الاتحاد السكندرى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزماك مع الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وهي المباراة التي تشهد احتفالية بيضاء بعد إعلان التتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز الثاني على التوالي، خاصة بعدما خسر بيراميدز أقرب المنافسين من فيوتشر بهدف دون رد، وهو ما يمثل إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي وأبرزها إيقاف القيد، حيث يحتاج الزمالك لحصد ثلاث نقاط حتى يضمن التتويج باللقب الرابع عشر في تاريخه.

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى، فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

يدخل الزمالك بطل الدورى المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 31 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 26، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، بعدما فاز في 9 وتعادل في مثلها وخسر 13.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز اليوم رغم التتويج بدرع الدورى، وبعدها سيمنح الأساسيين راحة بعد المجهود الكبير الذي بذل طوال الموسم، ويعود التونسي حمزة المثلوثي لقائمة الفريق فى مواجهة زعيم الثغر بعد انتهاء إيقافه لتراكم الإنذارات، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الغني ( حمزة المثلوثى) - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف روقا- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر عقد محمد عمر، المدير الفني للاتحاد السكندرى، جلسة خاصة مع مدافعى سيد البلد منحهم فيها بعض التعليمات الفنية المهمة بعد تراجع الأداء خلال المباريات الماضية، واستقبال زعيم الثغر 49 هدفا كأكثر فريق اهتزت شباكه بعد إيسترن كومبانى الذى تلقى 51 هدفا.

وطالب عمر مدافعى الاتحاد السكندرى بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة، مؤكدا لهم أنها لا تحتمل الأخطاء في ظل صعوبة المباريات المتبقية من الدوري العام، ورغبة جماهير سيد البلد في مواصلة تحسين النتائح.

ويعود سعيدو سمبورى إلى صفوف الاتحاد السكندري عقب انتهاء الإيقاف، ومن المنتظر أن يعتمد عليه محمد عمر المدير الفني لفريق زعيم الثغر في التشكيل الأساسي لكونه أحد العناصر المهمة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى.

ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عبد المنصف، خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، عبد الله نصيب، صبرى رحيل، خط الوسط: خالد الغندور، سعيدو سمبوري، ابراهيم حسن، احمد عادل "ميسي"، مورو ساليفو، خط الهجوم: كريستوفر مابولولو.