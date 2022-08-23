شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يترقب خوض 3 مباريات لإنهاء رحلة الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة إنبى والمقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول.

الأهلى & إنبى.. 8 مساء الأربعاء 24 أغسطس باستاد الأهلى والسلام

طلائع الجيش & الأهلى.. 7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا.. 7 مساء الاثنين 29 أغسطس.