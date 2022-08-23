محمد صلاح يوجه 5 رسائل في ظهوره الاستثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

وجه المصري الدولي محمد صلاح عدة رسائل في ظهور الاستثنائي الذي أذاته وسائل الإعلام العربية والعالمية قبل ماوجهة مانشستر يونايتد.

وتحدث المصري الدولي في عدة مواضيع موجهاً 10 رسائل هامة وهي :

1- سعيد لقطر

أعرب نجم الريدز وقائد منتخب مصر عن سعادته بتنظيم قطر للمونديال قائلاً :"سعيد لإقامة كأس العالم في بلد عربي، والوطن العربي سيدعم ذلك بشكل كبير، باذن الله تكون بطولة ممتعة على مستوى التنظيم ".

2- الدوري أهم

رد صلاح حول المنافسة على جائزة الهداف وقال " المنافسة ستكون شرسة ، هاري كين وهالاند وجسيوس ولكن هدفي هو الفوز بالدوري الإنجليزي.

3- الحلم

حلم صلاح لا يتوقف على الفوز بالهداف مع الدوري الإنجليزي وهو ما كشف عنه " أريد التفوق على جميع الأساطير وأن أكون هداف ليفربول الأول فاولر لديه 128 هدفًا وسأقوم بتحطيم ذلك،".

4- التجديد من أجلكم

تجديد صلاح لليفربول كان محل شك وتأخر كثيراً حت تم ليعلق النجم المصري " جددت عقدي بسبب جماهير ليفربول وما ألاقيه من احترام ، ما يفعلوه معي لا يصدق ، الحب في كل مكان حتى طريقطهم في الغناء لي ، أنا استمتع بكل لحظة أقضيها بينهم ".

5- نونيز

وبعد رحيل ساديو ماني والتعاقد مع داروين نونيز بدأت المقارنات وهو ما دفع نجم ليفربول لتوجيه رسالة أخرى قائلاً: "نونيز مهاجم جيد ولديه موهبة كبيرة، تحدثت معه فور وصوله إلينا، عليه أن يبقى هادئا ولا يركز مع ما يقوله الإعلام عنه ".