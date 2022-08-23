اخبار الرياضه

جدول مباريات اليوم.. الزمالك يحتفل بالدوري أمام الاتحاد.. ومواجهات مثيرة في صراع البقاء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يشهد اليوم الثلاثاء 4 مواجهات محلية في الممتاز وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لموسم "2021-2022".

وحسم نادي الزمالك لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه بعدما سقط بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون رد.

ويقدم لكم "الخليج 365" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء:

الدوري المصري الممتاز:

المقاولون العرب x فاركو.. الساعة 5:30 مساء.. اون تايم سبورتس 3

سموحة x الجونة.. الساعة 5:30 مساء.. اون تايم سبورتس 2

البنك الأهلي x المصري البورسعيدي.. الساعة 8:00 مساء.. اون تايم سبورتس 3

الزمالك x الاتحاد السكندري.. الساعة 8:00 مساء.. أون تايم سبورتس 1

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، بينما يقع الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

ويقع سموحة في المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما يصارع الجونة على البقاء، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

ويأتي فاركو في المركز الثامن برصيد 40 نقطة، كما ينافس المقاولون على البقاء، خاصة وأنه يقع في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف عن الجونة.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما يقع المصري البورسعيدي في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

دوري نجوم قطر (الجولة الرابعة)

الريان x الأهلي القطري.. 4:20 مساء

السد x الغرافة.. 6:30 مساء

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا