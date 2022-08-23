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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينتظر نادي الزمالك وجماهيره لحظات سعيدة للغاية على مدار العام الجاري، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري المصري.

بعد تتويج الفريق بلقب الدوري المصري... الزمالك وجماهيره ينتظرون لحظات سعيدة

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه فيوتشر بنتيجة 1-0، ليحصد الأبيض اللقب، قبل ثلاث جولات على النهاية.

وقد يشهد العام الحالي تتويج الزمالك بـ5 ألقاب محلية وإقليمية، حيث تنتظره 3 ألقاب جديدة بعد حسم التتويج ببطولة الدوري المصري.



صعد لاعبو الزمالك لمنصة التتويج لأول مرة هذا العام بعد الفوز على الأهلي (2-0) يوم 22 يوليو، في نهائي نسخة الموسم الماضي لكأس مصر.

كما ينافس الزمالك على كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2021-2022، حيث تأهل لمواجهة المصري البورسعيدي، في دور الثمانية، في مباراة ستقام أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.

حصد الزمالك ثنائية الموسم الماضي، لكنه سيواجه غريمه التقليدي الأهلي، باعتباره وصيفا للدوري والكأس، يوم 21 أكتوبر المقبل في أبو ظبي، في بطولة كأس السوبر المصري.

بخلاف المنافسة على الألقاب المحلية، فإن الزمالك على موعد مع تتويج عربي بعد حسم فوزه بلقب الدوري.

وسيلعب الزمالك ضد الهلال بطل الدوري السعودي، في مباراة كأس سوبر لوسيل، التي ستقام يوم 9 سبتمبر المقبل، احتفالا بافتتاح أكبر ملاعب كأس العالم (قطر 2022).

وضمن الزمالك المشاركة في كأس سوبر لوسيل التي تُقام على أكبر ملاعب كأس العالم 2022، بعد تتويجه بلقب الدوري المصري 2021-2022.

وبذلك يضرب الزمالك موعدا مع الهلال، بطل الدوري السعودي لموسم 2021-2022، في كأس سوبر لوسيل بقطر.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الزمالك والهلال يوم 9 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتم تحديد الموعد بشكل دقيق في وقت لاحق.

تُقام مباراة الزمالك والهلال على ملعب لوسيل في قطر، وهو أكبر ملاعب كأس العالم 2022، حيث يتسع لنحو 80 ألف متفرج.

ويستضيف استاد لوسيل 10 مباريات خلال المونديال، بدءا بلقاء الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وختامًا بالمباراة النهائية وتتويج بطل المونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول.



يُذكر أن سقف الملعب مصنوع من مادة متطورة تساعد في حمايته من الرياح الساخنة والأتربة، كما تتيح دخول قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس الضروري لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل الذي يساعد في تقليل الاعتماد على تقنية تبريد الهواء في الاستاد.

ونجح استاد لوسيل في الحصول على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" من فئة الـ5 نجوم في التصميم والبناء، ومن فئة التميز في إدارة أعمال الإنشاء، وذلك تقديرًا للالتزام بمعايير الاستدامة خلال مراحل تصميمه وبنائه.

بدأ المشجعون شراء التذاكر بداية من يوم ١٨ أغسطس/آب ٢٠٢٢ بنظام الأسبقية، وستعالج عمليات شراء التذاكر في الحال، شرط توفرها. وعلى جميع حاملي التذاكر الحصول على بطاقة هَيّا حتى يتمكنوا من حضور المباراة.

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سيرسل على الفور بريد تأكيد بشراء التذاكر إلى المتقدمين بطلب للحصول عليها بعد تمكنهم من شرائها.

التذاكر لن تكون متاحة للبيع إلا عبر الإنترنت، ولن يكون من الممكن تسلمها شخصيًا من كشك الاستاد أو من أي مكان آخر.

بناءً على طلب السلطات القطرية، فإن على جميع المشجعين الذين يرغبون بحضور كأس سوبر لوسيل الحصول على بطاقة هَيّا للتمكّن من دخول الاستاد وحضور المباراة.

وسيحصل الفريقان على جوائز مالية قيمتها مليون دولار لكل فريق نظير المشاركة في مباراة كأس سوبر لوسيل.

أما الفائز بالمباراة، فسيحصل على نصف مليون دولار إضافية، ليكون مجموع ما سيحصل عليه 1.5 مليون دولار، بمجموع جوائز 2.5 مليون دولار.