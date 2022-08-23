شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أندية الدوري السعودي للمحترفين تستعد لانطلاق موسم جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد أندية الدوري السعودي للمحترفين لانطلاق موسم جديد، يبدو أنه سيكون استثنائيا، حيث سيكون الأول دون الأهلي.

الأهلي هبط من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، ليكون على موعد مع مشاركة تاريخية في دوري الدرجة الأولى، حيث يفتتح مشواره الأربعاء بمواجهة القيصومة.

أندية الدوري السعودي للمحترفين تستعد لانطلاق موسم جديد



الموسم سيكون طويلا، حيث سيتوقف في المنتصف، لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر، في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

كما ستشارك أندية الهلال والشباب والفيصلي في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا في فبراير/شباط المقبل.



وكان الهلال، الذي سيفتتح الموسم أمام الخليج يوم الخميس، نال لقب دوري الأبطال وعانى في الدوري المحلي، إلى أن انتهى من مشواره في البطولة القارية ثم انتفض في النهاية ليخطف اللقب من غريمه الاتحاد.

وربما يكون الهلال أكثر المتضررين في الموسم الجديد في ظل وجود العديد من لاعبيه في المنتخب السعودي، بالإضافة إلى منعه من القيد لفترتين بسبب أزمة لاعبه محمد كنو الذي وقع للنصر قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع الفريق.

وسيواجه الاتحاد الأمر ذاته لكن بشكل أخف، حيث عوقب بمنعه من فترة قيد واحدة في الشتاء المقبل بسبب أزمة تعاقده مع عبدالرزاق حمدالله، كما سيغيب المهاجم المغربي لإيقافه لـ4 أشهر.



ومن أجل ذلك، سعى البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، المدرب الجديد للاتحاد، الذي سيلعب أمام العدالة يوم الجمعة، لتدعيم صفوف الفريق.

وضم الاتحاد الرباعي أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي والمصري طارق حامد وهيلدر كوستا من ليدز يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وسيكون النصر عازما على العودة للمنافسة بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي جارسيا.

وعزز النصر، الذي أوقعته القرعة أمام الوحدة يوم السبت، صفوفه بالتعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، بالإضافة إلى الظهير جيزلان كونان القادم من ساحل العاج.

كما ضم الفريق البرازيلي المخضرم لويس جوستافو الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ الألماني.

ومن المتوقع أن تكون أبرز أزمة ستواجه المنتخب السعودي هي زيادة عدد الحراس الأجانب في البطولة وانتقال الحارس الأساسي محمد العويس ليكون بديلا لعبدالله المعيوف في الهلال.

ورفض الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، عودة المعيوف من الاعتزال في أبريل/نيسان الماضي، وأبلغه بقراره المضي قدما في الاعتماد على التشكيلة التي شاركت في تصفيات كأس العالم.

لكن في ظل حجز المعيوف مكانه في التشكيلة الأساسية للهلال، ربما يعيد رينارد التفكير في قراره السابق.

وفي آخر تشكيلة رسمية للمنتخب السعودي ضم الفريق الثلاثي محمد العويس حارس الهلال، وفواز القرني حارس الشباب، ومحمد الربيعي من الأهلي.

ويبدو أن القرني سيفقد مكانه في الشباب، الذي يلعب في أول جولة أمام الباطن يوم الجمعة، لصالح كيم سيونج-جيو حارس كوريا الجنوبية.

وضمن الزمالك المشاركة في كأس سوبر لوسيل التي تُقام على أكبر ملاعب كأس العالم 2022، بعد تتويجه بلقب الدوري المصري 2021-2022.

وبذلك يضرب الزمالك موعدا مع الهلال، بطل الدوري السعودي لموسم 2021-2022، في كأس سوبر لوسيل بقطر.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الزمالك والهلال يوم 9 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتم تحديد الموعد بشكل دقيق في وقت لاحق.

تُقام مباراة الزمالك والهلال على ملعب لوسيل في قطر، وهو أكبر ملاعب كأس العالم 2022، حيث يتسع لنحو 80 ألف متفرج.

ويستضيف استاد لوسيل 10 مباريات خلال المونديال، بدءا بلقاء الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وختامًا بالمباراة النهائية وتتويج بطل المونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول.

يُذكر أن سقف الملعب مصنوع من مادة متطورة تساعد في حمايته من الرياح الساخنة والأتربة، كما تتيح دخول قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس الضروري لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل الذي يساعد في تقليل الاعتماد على تقنية تبريد الهواء في الاستاد.

ونجح استاد لوسيل في الحصول على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" من فئة الـ5 نجوم في التصميم والبناء، ومن فئة التميز في إدارة أعمال الإنشاء، وذلك تقديرًا للالتزام بمعايير الاستدامة خلال مراحل تصميمه وبنائه.

بدأ المشجعون شراء التذاكر بداية من يوم ١٨ أغسطس/آب ٢٠٢٢ بنظام الأسبقية، وستعالج عمليات شراء التذاكر في الحال، شرط توفرها. وعلى جميع حاملي التذاكر الحصول على بطاقة هَيّا حتى يتمكنوا من حضور المباراة.