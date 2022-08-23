شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يغلق صفحة بيراميدز استعداداً للجونة فى الجولة 33 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر، صفحة مباراة بيراميدز والتى جمعت الفريقين أمس ضمن مافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل فى إطار منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 53 فى جدول مسابقة الدورى العام، بعد الفوز الثمين الذى حققه على حساب بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 32، وفاز فيوتشر فى 15 مباراة بالدورى، وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

من جانبه أكد على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، أنه لن يفرط النادى فى أى لاعب يحتاجه نظرا للارتباطات التى تنتظره فى الموسم المقبلة وتحقيق طموحاته، مؤكداً أن تجميع فريق وعمل هوية له من أصعب الأشياء على المدير الفني، خاصة في ظل المنافسة القوية، بالإضافة إلى تغيير عقلية اللاعبين من لاعب عادي إلى لاعب يفكر في تحقيق البطولة.

وعن المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية قال على ماهر إن فيوتشر سيلعب بعد أقل من شهر فى الكونفدرالية، لذلك يجب الحفاظ على قوام الفريق وإضافة عناصر تساعد الفريق فى مشواره الموسم المقبل، مؤكداً أن الإدارة لن تبيع أى لاعب إلا إذا كان فى مصلحة النادى وأى صفقة ستخرج أو ستدخل ستتم دراستها سواء تأثير خروجه أو الانضمام للفريق.