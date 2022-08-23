شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يبدأ برنامجه التأهيلى للتعافى من فتق البطن والعودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من جراحة فتق فى جدار البطن والتى خضع لها السبت الماضى بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر.‏

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن العملية التي أجراها «أفشة» تمت بنجاح، وأنه سيتعافى منها خلال ثلاثة ‏أسابيع، وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة على التواجد مع «أفشة» خلال العملية التى أجراها؛ للاطمئنان ‏على حالته.

ويرتبط محمد مجدى أفشة بتعاقد مستمر مع الأهلى حتى 30 يونيو 2024 منذ انتقاله للقلعة الحمراء فى 31 يوليو 2019 قادماً من بيراميدز.

شارك قفشة مع الأهلى فى 138 مباراة بجميع البطولات وسجل 29 هدفاً وصنع 30، وتوج مع المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا مرتين والدورى مرة وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرة بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.