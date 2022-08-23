شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك والاتحاد السكندرى المتوقع لموقعة الليلة فى احتفالية التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخلها الأبيض بعد تتويجه رسميا بلقب درع الدورى للموسم الثانى على التوالى، وهو ما يمثل إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي وأبرزها إيقاف القيد.

يدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 31 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 26، وتوج رسميا بطلا لمسابقة الدوري العام، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، بعدما فاز في 9 وتعادل في مثلها وخسر 13.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الغني (حمزة المثلوثى)- محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف روقا- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد " زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.