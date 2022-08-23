شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن الفوز السابع مع المصري أمام البنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، تحدياً قوياً عندما يقود فريقه في الثامنة مساء اليوم، فى مواجهة صعبة أمام البنك الأهلي، خلال مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية.

ويبحث حسام حسن عن الفوز السابع مع الفريق البورسعيدي، بعدما رفع رصيده مع المصري إلى 6 انتصارات، وذلك بعد الفوز الكبير الذى حققه على الإسماعيلي برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري.

وإجمالاً.. قاد حسام حسن النادي المصري في 12 مباراة، فاز فى 6 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مباراتين فقط، وذلك منذ توليه المهمة في يونيو الماضي، خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق.

وتقدم النادي المصري تحت قيادة حسام حسن ليحتل المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.