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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق كرة القدم انطلاق الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا (2022-2023).

ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24 أغسطس/آب، على أن تقام القرعة في اليوم التالي.

معلومات جديدة عن دوري أبطال أوروبا 2022-2023

وسيتم توزيع الأندية المتأهلة (32 ناديا) على 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، وذلك بعد تقسيمهم إلى 4 مستويات لتضم المجموعة فريقا من كل مستوى.

وبحسب لوائح البطولة، سيتم إبعاد الأندية المنتمية لنفس الدولة عن بعضها البعض في دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتأهل للأدوار الإقصائية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، على أن ينتقل صاحب المرتبة الثالثة إلى بطولة الدوري الأوروبي، فيما يودع متذيل الترتيب المنافسات القارية.

يتم تحديد المجموعات بناء على القرعة التي تقام في مدينة إسطنبول التركية يوم 25 أغسطس/آب، وتنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

وبعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16، تُجرى قرعة هذا الدور يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ثم قرعة ربع النهائي يوم 17 مارس/آذار.

جدير بالذكر أن قرعة ربع النهائي ستشهد أيضا تحديد مسار نصف النهائي، وبهذا لن يكون هناك قرعة خاصة بالدور قبل النهائي.

حسب ما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في وقت سابق، فمن المقرر أن ينطلق دور المجموعات يوم 6 سبتمبر/أيلول المقبل، ودور الـ16 في 14 فبراير/شباط 2023، ثم ربع النهائي في 11 أبريل/نيسان، ونصف النهائي في 9 مايو/أيار.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 6 و7 سبتمبر، والثانية يومي 13 و14 من الشهر نفسه، فيما تقام الجولات الثالثة والرابعة والخامسة أيام 4 و5 و11 و12 و25 و26 من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وأخيرا الجولة السادسة يومي 1 و2 نوفمبر.

ويقام ذهاب دور الـ16 أيام 14 و15 و21 و22 من شهر فبراير، والإياب أيام 7 و8 و14 و15 من شهر مارس.

ويشهد شهر أبريل إقامة ذهاب ربع النهائي يومي 11 و12، والإياب يومي 18 و19.

ويقام ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب 16 و17 من نفس الشهر، فيما يحتضن ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول النهائي يوم 10 يونيو/حزيران.

شبكة "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تخصص الشبكة عدة قنوات لبث مباريات دوري أبطال أوروبا، التي تذاع عادة في نفس التوقيت في الأيام السابق ذكرها.

حقق الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، انطلاقة قوية هذا الموسم مع فريقه، وبدا أكثر جدية وجاهزية لتعويض إخفاقات الموسم الماضي.

وانضم راموس إلى بطل فرنسا في 2021 قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، لكنه عانى من لعنة الإصابات خلال موسمه الأول مع الفريق وغاب عن العديد من المباريات.



وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن راموس بدأ يتناسى ذكرياته الأليمة مع الموسم الماضي، وبات أحد أهم عناصر الفريق حاليا، سواء داخل الملعب بين ثلاثي الدفاع، أو في غرف خلع الملابس.

كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان نقل الحالة المعنوية الكبيرة التي يعيشها راموس حاليا، ومكانته بين صفوف الفريق، مؤكدا أن "باريس يحتاج لمثل هذه النوعية من اللاعبين ذوي الخبرات، لكي يحقق هدفه الأول والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".



لكن الصحيفة قالت إن لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس، أبلغ راموس ورفاقه في الخط الخلفي للفريق، بالتعاقد مع مدافع جديد قبل نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي.

ونقل كامبوس رغبة المدرب جالتييه للاعبيه في زيادة حدة التنافس فيما بينهم هذا الموسم، لكن راموس رحب بالأمر وقال إنه مستعد لأي تحد في الفترة المقبلة.

ويأمل راموس في الحفاظ على مستواه خلال الفترة المقبلة، ليضمن مكانا في قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم 2022.

وتقام منافسات كأس العالم خلال شهري نوفمبر/ تشرين ثان وديسمبر/ كانون أول المقبلين في قطر.